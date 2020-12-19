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'nda 'a yenilen ve turnuvaya veda eden , gözünü lige çevirdi. Bordo-mavili ekip, 'in 13. haftasında 'u konuk ediyor. 'ndaki mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Trabzonspor-Çaykur Rizespor müsabakasının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 15:01 Son Güncelleme: 19.12.2020 17:08 ABONE OL
CANLI | Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 13. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor mağlubiyetiyle turnuvadan elenen bordo-mavililer, moral arıyor.

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği müsabaka saat 16.00'da başladı ve karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalıyor.

Medical Park Stadyumu'ndaki maç beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 4 lig maçında 8 puan toplayan Trabzonspor, geride kalan 12 haftalık dilimde ise 14 puanda.

Tomas'ın yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 11 müsabaka sonunda 15 puanda.

İLK 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda.

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CANLI | Trabzonspor - Çaykur Rizespor
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