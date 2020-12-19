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: Böyle hakemlerle...

, deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, yine hakemi konuşmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 19:11 ABONE OL
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: Böyle hakemlerle...

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Trabzonspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, yine hakemi konuşmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, deplasmanda 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, yine hakemi konuşmak zorunda kaldıklarını belirterek, "1-0 öne geçtik. İkinci devre Tunay kaleciyi geçti, net penaltı ve kırmızı karttı. O pozisyon kırılma noktası. 2'inci golden önce net el vardı. Maalesef hafta boyunca çalışıyoruz ama bu kadar olmaz. Bugün kaybetmeyi hak etmedik. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Böyle hakemlerle bu kadar olmaz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: Böyle hakemlerle...
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