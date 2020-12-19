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'yı sallayan : Meğer golcüymüşüm...

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen , son dönemdeki performansına dair açıklamalarda bulundu. Golcü kimliğiyle öne çıkan milli futbolcu, "Yeni yeni kendimi keşfediyorum, meğer golcüymüşüm haberim yokmuş." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 16:11 Son Güncelleme: 19.12.2020 16:17 ABONE OL
Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı: Meğer golcüymüşüm...

'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz, ve Zeki Çelik, gösterdikleri performanslarla ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı: Meğer golcüymüşüm...

Son dönemde attığı gollerle öne çıkan , Ntvspor'un sorularını yanıtladı. Yusuf'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı: Meğer golcüymüşüm...

"Şu an güzel bir süreçteyiz. Şimdiden şampiyonluk konuşmak içine erken ama takımda güzel bir arkadaşlık ortamı var.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı: Meğer golcüymüşüm...

Hafta sonu önemli bir maçımız var. Biz maç maç bakıyoruz, takımdaki uyumumuz iyi. Benim, Burak abinin ve Zeki'nin böyle performans göstermesi mutlu ediyor.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı: Meğer golcüymüşüm...

İlk sene bir adaptasyon süreci yaşadım. Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadım ve geri döndüm. Hem takımdaki arkadaşlarım hem hocalarım çok motive etti beni. Başkanımız, sportif direktörümüz destek oldu.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı: Meğer golcüymüşüm...

Onların bana ilgisi, ben gol attıktan sonra benimle birlikte sevinmeleri beni çok mutlu ediyor.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı: Meğer golcüymüşüm...

Yeni bir yere gittiğinizde biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Dili var, kültürü var bunlara alışmak için zaman gerekiyor. Şu an bunları atlattığımı düşünüyorum.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı: Meğer golcüymüşüm...

Geçen yıl sağ kanatta, sol kanatta, orta sahadaki ikiliden biri olarak hatta forvet arkasında oynadım. Bu yıl ise kendimi forvette buldum, orada skora katkı yapmaya başladım. Yeni yeni kendimi keşfediyorum, meğer golcüymüşüm haberim yokmuş.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı: Meğer golcüymüşüm...

Gol vuruşlarındaki başarımda Burak abinin payı büyük, antrenmanlarda çok çalışıyoruz."

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Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı: Meğer golcüymüşüm...
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