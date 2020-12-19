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'in 13. haftasında deplasmanda FK'nın konuğu oluyor. 13 hafta sonunda 23 puanla averajla 'ın arkasında 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, galip gelerek mağlubiyetini unutturmak istiyor. Ev sahibinin ise maç öncesinde bir maçı eksik 18 puanı bulunuyor. Zorlu 90 dakikanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:47 Son Güncelleme: 19.12.2020 20:05 ABONE OL
Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. 13 hafta sonunda 23 puanla averajla Galatasaray'ın arkasında 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, galip gelerek Yeni Malatyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyor. Ev sahibinin ise maç öncesinde bir maçı eksik 18 puanı bulunuyor.



İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Biyik, Djilobodji, Toşça, Güray, Maxim, Vetrih, Mirallas, Muhammet Demir, Dicko

Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Tolga Ciğerci, Enner Valencia ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu isimlere ek olarak kupada Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası sebebiyle Antep'e gitmeyecek. Fenerbahçe'de ayrıca Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas kart sınırında..

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Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI
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