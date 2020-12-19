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açıkladı: Bir hakemin koronavirüs testi pozitif!

, yapmış olduğu açıklamada bir üst düzey hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 21:46 Son Güncelleme: 19.12.2020 22:19 ABONE OL
TFF açıkladı: Bir hakemin koronavirüs testi pozitif!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir üst klasman hakemimizin dün yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Hakemin tedbir amacıyla karantinaya alındığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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TFF açıkladı: Bir hakemin koronavirüs testi pozitif!
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