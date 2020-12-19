Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 13. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor mağlubiyetiyle turnuvadan elenen bordo-mavililer, moral arıyor.
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği müsabaka saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
Medical Park Stadyumu'ndaki maç beIN Sports HD 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 4 lig maçında 8 puan toplayan Trabzonspor, geride kalan 12 haftalık dilimde ise 14 puanda bulunuyor. Tomas'ın yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 11 müsabaka sonunda 15 puanda.
İLK 11'LER BELLİ OLDU...
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda.