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- maçının 11'leri belli oldu

'nda 'a yenilen ve turnuvaya veda eden , gözünü lige çevirdi. Bordo-mavili ekip, 'in 13. haftasında 'u konuk edecek. 'ndaki mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Tranzonspor-Çaykur Rizespor müsabakasının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 15:01 Son Güncelleme: 19.12.2020 15:35 ABONE OL
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 13. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor mağlubiyetiyle turnuvadan elenen bordo-mavililer, moral arıyor.

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği müsabaka saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

Medical Park Stadyumu'ndaki maç beIN Sports HD 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 4 lig maçında 8 puan toplayan Trabzonspor, geride kalan 12 haftalık dilimde ise 14 puanda bulunuyor. Tomas'ın yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 11 müsabaka sonunda 15 puanda.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda.

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Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının 11'leri belli oldu
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