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'tan takıma flaş sözler! "İsteyen devre arasında gidebilir"

'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet yaşanan 'de sular durulmuyor. yenilgisi sonrası Başkan 'a galibiyet sözü veren futbolcular, dün akşam 'te de varlık göstermedi ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 14:22 Son Güncelleme: 20.12.2020 14:24 ABONE OL
Ali Koç'tan takıma flaş sözler! İsteyen devre arasında gidebilir

'te beklenmedik şekilde sahadan 3-1 mağlup ayrılan 'de , oyunculara bazı uyarılarda bulundu.

Ali Koç'tan takıma flaş sözler! İsteyen devre arasında gidebilir

Takımdan mücadele ve oyun anlamında değişim sözü alınsa da deplasmanında sonuç değişmedi.

Ali Koç'tan takıma flaş sözler! İsteyen devre arasında gidebilir

Özellikle geçen haftaki yenilgisi sonrası Samandıra'da takımla toplantı yapan Başkan ilk sinyalleri verdi.

Ali Koç'tan takıma flaş sözler! İsteyen devre arasında gidebilir

Hafta arasında oyunculara bu sezonun önemini bizzat vurgulayan 'un, "Bir mücadelenin içindeyiz, bu mücadelede bizimle yer almak istemeyenler ocak ayında gidebilirler" dediği öğrenildi.

Ali Koç'tan takıma flaş sözler! İsteyen devre arasında gidebilir

'de arka arkaya 3 maç kaybeden ve son olarak deplasmanda da mağlup olan , 12 puan kaybetti.

Ali Koç'tan takıma flaş sözler! İsteyen devre arasında gidebilir

Sarı-lacivertliler bu süreçte kalesinde 13 gol yerken, rakip filelere 11 gol bıraktı.

Ali Koç'tan takıma flaş sözler! İsteyen devre arasında gidebilir

Ocak ayında yeni bir sürecinin başlaması bekleniyor. Bu süreçte takımdan ayrılacak isimlerin olacağı ve yeni transferlerin takıma en kısa sürede kazandırılması bekleniyor. (Milliyet)

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Ali Koç'tan takıma flaş sözler! "İsteyen devre arasında gidebilir"
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