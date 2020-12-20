Ali Koç'tan takıma flaş sözler! "İsteyen devre arasında gidebilir"

Gaziantep'te beklenmedik şekilde sahadan 3-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de Ali Koç, oyunculara bazı uyarılarda bulundu.
Özellikle geçen haftaki Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası Samandıra'da takımla toplantı yapan Başkan Ali Koç ilk sinyalleri verdi.
Hafta arasında oyunculara bu sezonun önemini bizzat vurgulayan Ali Koç'un, "Bir mücadelenin içindeyiz, bu mücadelede bizimle yer almak istemeyenler ocak ayında gidebilirler" dediği öğrenildi.
Kadıköy'de arka arkaya 3 maç kaybeden ve son olarak deplasmanda da mağlup olan Fenerbahçe, 12 puan kaybetti.
Sarı-lacivertliler bu süreçte kalesinde 13 gol yerken, rakip filelere 11 gol bıraktı.
Ocak ayında yeni bir transfer sürecinin başlaması bekleniyor. Bu süreçte takımdan ayrılacak isimlerin olacağı ve yeni transferlerin takıma en kısa sürede kazandırılması bekleniyor. (Milliyet)