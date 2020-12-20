Beşiktaş - BB Erzurumspor | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında bu akşam Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Liigde bir haftayı bay geçen Beşiktaş, çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar topladığı 19 puan ile 13. haftaya 5. sırada girdi. Beşiktaş evinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını kazanan Beşiktaş, son maçta karşılaştığı lider Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u yenerek kayıplarını en aza indirmek istiyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar

BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes







BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı ve hakem Halil Umut Meler tarafından yönetiliyor. Mücadele beIN SPORTS1'den naklen yayınlanıyor.

ROSIER CEZALI

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, sarı kart cezası sebebiyle BB Erzurumspor karşısında sahada olamadı.

Bu sezonun en isabetli transferlerinden biri olarak değerlendirilen ve Aytemiz Alanyaspor maçında 4'üncü sarı kartını gören Fransız sağ bek, BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

Rosier, profesyonel futbol hayatındaki ilk golünü ise Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu kupa maçında atmıştı.

GÖKHAN TÖRE VE LJAJIC YOK

Siyah beyazlı takımda Gökhan Töre ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle yine kadroya alınmadı.

İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir maçlarında toplam 128 dakika süre alıp 1 gol atan Gökhan Töre, son 6 haftanın 5'inde sakatlık sebebiyle kadroya alınmadı. 5 lig maçında 131 dakika süre alıp gol ve asist katkısı yapamayan Adem Ljajic de Gökhan Töre gibi son 3 maçtır sakatlık sebebiyle kadroya giremiyor.

4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı 4 resmi maçta bir galibiyet elde edebildi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı.

İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki karşılaşmayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor tur atlayan takım oldu.