Burak Yılmaz: Lille'de bir hayalim var

TIGANA'DAN BURAK'A ÖVGÜ!

Jean Tigana ise Burak hakkında, "Burak gibi kendine güveni çok fazla ve kararlı bir genç ile çalışmak çok farklıydı açıkcası. O yaşta dahi çok büyük bir potansiyeli olduğunu belli ediyordu, kaleye sırtı dönük çok rahattı ve inanılmaz bir şut kabiliyeti vardı" ifadelerini kullandı.