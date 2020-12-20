Burak Yılmaz: Lille'de bir hayalim var

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Burak Yılmaz Telefoot'a açıklamalarda bulundu.
Burak, "Luis Campos'un bana 35 yaşında bile Avrupa'nın büyük liglerinde oynayabileceğimi söylemesi, benim buraya gelmem için yetti."
"GERÇEKLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜM BİR HAYALİM VAR"
"Ligue 1'in en iyi takımlarından biriyiz. Burada, gerçekleştirmeyi düşündüğüm bir hayalim var ama bunu paylaşmayacağım. Umarım hayalimi gerçekleştirir ve bu hayalin ne olduğunu bir röportajda anlatabilirim."
Beşiktaş'taki ilk döneminde çalıştığı Jean Tigana hakkında konuşan Yılmaz, ''Jean Tigana, benim için baba gibiydi. Türkiye'nin en iyi takımına, 2. ligden bir futbolcu alacak kadar cesareti vardı. Bana çok güvendi ve güvenini her zaman gösterdi.'' dedi.
TIGANA'DAN BURAK'A ÖVGÜ!
Jean Tigana ise Burak hakkında, "Burak gibi kendine güveni çok fazla ve kararlı bir genç ile çalışmak çok farklıydı açıkcası. O yaşta dahi çok büyük bir potansiyeli olduğunu belli ediyordu, kaleye sırtı dönük çok rahattı ve inanılmaz bir şut kabiliyeti vardı" ifadelerini kullandı.
"BURAK İLE OYNAMAK BÜYÜK KEYİF"
Burak'ın takım arkadaşı Jonathan Bamba, "Burak ile oynamak büyük bir keyif. Saha içinde inanılmaz hediyeler sunuyor. Attığı goller, savaşçı kişiliği, her hafta daha iyi görüyoruz, o bir patron" şeklinde konuştu.
EMRE BELÖZOĞLU: BURAK FUTBOL HASTASI
Telefoot'un Burak Yılmaz röportajına Emre Belözoğlu da katıldı. Belözoğlu, "Burak, gerçek bir futbol hastası. Sürekli işine odaklı birisi. Bu yüzden gittiği her yerde goller atıyor." ifadelerine yer verdi.