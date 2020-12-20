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: 'de bir hayalim var

Sezon başında 'tan ayrılarak Ligue 1 ekiplerinden 'e transfer olan , Fransa basınına açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, takıma katılmasında eski sportif direktör Luis Campos'un büyük payı olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 16:05 Son Güncelleme: 20.12.2020 16:14 ABONE OL
Burak Yılmaz: Lille'de bir hayalim var

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Ligue 1 ekiplerinden forması giyen Telefoot'a açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz: Lille'de bir hayalim var

Burak, "Luis Campos'un bana 35 yaşında bile Avrupa'nın büyük liglerinde oynayabileceğimi söylemesi, benim buraya gelmem için yetti."

Burak Yılmaz: Lille'de bir hayalim var

"GERÇEKLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜM BİR HAYALİM VAR"

"Ligue 1'in en iyi takımlarından biriyiz. Burada, gerçekleştirmeyi düşündüğüm bir hayalim var ama bunu paylaşmayacağım. Umarım hayalimi gerçekleştirir ve bu hayalin ne olduğunu bir röportajda anlatabilirim."

Burak Yılmaz: Lille'de bir hayalim var

'taki ilk döneminde çalıştığı Jean Tigana hakkında konuşan Yılmaz, ''Jean Tigana, benim için baba gibiydi. Türkiye'nin en iyi takımına, 2. ligden bir futbolcu alacak kadar cesareti vardı. Bana çok güvendi ve güvenini her zaman gösterdi.'' dedi.

Burak Yılmaz: Lille'de bir hayalim var

TIGANA'DAN BURAK'A ÖVGÜ!

Jean Tigana ise Burak hakkında, "Burak gibi kendine güveni çok fazla ve kararlı bir genç ile çalışmak çok farklıydı açıkcası. O yaşta dahi çok büyük bir potansiyeli olduğunu belli ediyordu, kaleye sırtı dönük çok rahattı ve inanılmaz bir şut kabiliyeti vardı" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz: Lille'de bir hayalim var

"BURAK İLE OYNAMAK BÜYÜK KEYİF"

Burak'ın takım arkadaşı Jonathan Bamba, "Burak ile oynamak büyük bir keyif. Saha içinde inanılmaz hediyeler sunuyor. Attığı goller, savaşçı kişiliği, her hafta daha iyi görüyoruz, o bir patron" şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz: Lille'de bir hayalim var

EMRE BELÖZOĞLU: BURAK FUTBOL HASTASI

Telefoot'un röportajına Emre Belözoğlu da katıldı. Belözoğlu, "Burak, gerçek bir futbol hastası. Sürekli işine odaklı birisi. Bu yüzden gittiği her yerde goller atıyor." ifadelerine yer verdi.

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Burak Yılmaz: Lille'de bir hayalim var
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