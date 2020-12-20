CANLI | Denizlispor - Alanyaspor

Süper Lig'in 13. haftasında lider Alanyaspor, Denizlispor'a konuk oluyor.
Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanıyor. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, bu sezon gösterdiği müthiş performansla 12 hafta sonunda 26 puana ulaştı ve zirvede yer alıyor.
Takımın başına Yalçın Koşukavak'ı getiren Denizlispor ise 11 müsabaka sonunda 6 puan toplayabildi ve son sırada bulunuyor.
İLK 11'LER...
Denizlispor: Cenk Gönen,, T. Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Recep Niyaz, Mesanovic, Aissati, Sagal, Rodallega.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis, Berkan İsmail, Bakasetas, Davidson, Bareiro.