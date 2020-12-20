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Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Tek sorumlusu Emre Belözoğlu"

Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Gaziantep karşısında aldığı yenilgiyi yorumladı. Toroğlu, oldukça ilgi çekici ifadeler kullanırken, tek sorumlunun Emre Belözoğlu olduğunu belirtti. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 01:21 ABONE OL
Erman Toroğlu'dan flaş sözler! Tek sorumlusu Emre Belözoğlu

90 dakika bittiğinde hep şunu yazarız. G.Antep hak etti mi? Sonuna kadar. F.Bahçe 1 puan çıkarır mıydı? Tesadüfen olurdu. Ama kazanmayı G.Antep hak etti. Neden?

2-1'den sonra defans yaptılar, rakibe boş alan bırakmadılar. Aslında buna gerek yoktu. Orta alana kadar çıkıp F.Bahçe'ye hasar bırakabilirlerdi. Çünkü F.Bahçe, 2. yarı küllliyen defans yapan G.Antep'e defansta üç adam bıraktı. G.Antepli bir adam Fenerli üç adam. Bu fuzuli kullanmak demek. Çünkü Antep üzerine gelmiyor. Bunu biz kameradan görüyoruz. Canlı seyretsek kim bilir neler göreceğiz. O zaman nasıl kazanacaksın? Defansı delemiyorsun, bu sefer ne yapacaksın? Yani kaleyi kuşatmışsın, içeri giremiyorsun. Kapıyı kıracaksın. F.Bahçe'de kapıyı kıracak adam yok.

2. soru; bu kadar transfer yapan F.Bahçe'de oyun kuracak, oyun aklı olan futbolcu da yok. Neymiş 22 oyuncu almışlar, banane. Öyle oyuncu veya oyuncular al ki derdine derman olsun. Erol Bulut her hafta hikâye anlatıyor. Burada esas hikâye anlatan Emre Belözoğlu. Tek sorumlu bence o. Ali Koç her şeyi ona emanet etti. O da çıkıp bazen La Fontaine'den masallar anlatıyor.

Cüneyt Çakır'da değişiklikler var. Hani 'şapka düştü kel göründü' var ya böyle... Ben çözemedim demek ki topik yapıyormuş. Zamanında saç ektirse iyi olurdu ama bu saatten sonra baktım ki bu tarlada ot bitmez. Ama şu var: Çaldığı düdükler yerindeydi. İyi maç yönetti demek ki yeni gelen gençler onu da doğru yola sokmuş. Bu iş böyledir. Yedek topçuyu iyi kullanırsan yani kulübeyi iyi kullanırsan hakem de dahil sahada oynayanı tehdit eder ve doğru yola sürüklersin.

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Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Tek sorumlusu Emre Belözoğlu"
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