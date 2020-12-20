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'ın gözü bu teklifte! 5 milyon euro

'a geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan , devre arasında sarı-kırmızılı takımdan ayrılabilir. Bir süredir Kolombiyalı golcüyle ilgilenen ekibi , yıldız futbolcu için 5 milyon euro önerdi. Son kararı Falcao verecek.

Giriş Tarihi: 20.12.2020 12:24 Son Güncelleme: 20.12.2020 12:35 ABONE OL
Galatasaray'ın gözü bu teklifte! 5 milyon euro

Yaz döneminden beri adı kulübü ile anılan Radamel 'nun, 34 yaşında olmasına rağmen oldukça iyi bir teklif aldığı öğrenildi.

Galatasaray'ın gözü bu teklifte! 5 milyon euro

Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübü, bonus ve ekstralar haricinde, Kolombiyalı golcüye senelik 5 milyon euro önerdi.

Galatasaray'ın gözü bu teklifte! 5 milyon euro

Sözleşme 3 senelik olacak ve anlaşmanın içerisinde başka sponsorluk çalışmaları da bulunacak.

Galatasaray'ın gözü bu teklifte! 5 milyon euro

Doktorların, "Oynar" raporu vermesine rağmen yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı kalan 'nun, 'a geldikten sonra oynamadığı maç sayısı (29), oynadığı maç sayısına (29) ulaştı.

Galatasaray'ın gözü bu teklifte! 5 milyon euro

Kulübe yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun öncesi bir sakatlık sıkıntısı yaşamamak adına kendisini geri plana çektiğini öne sürüyor.

Galatasaray'ın gözü bu teklifte! 5 milyon euro

Yönetimi'nin gözü de bu transferde. Hatta Sarı-Kırmızılılar, oyuncu kiralama çalışmalarında kullanılmak üzere, 'dan 1-2 milyon euro arasında bir de bonservis geliri bekliyor.

Galatasaray'ın gözü bu teklifte! 5 milyon euro

'la 1.5 sezonluk daha mukavelesi bulunan tecrübeli golcünün yüksek maliyetinden de kurtulacak olan yönetim, transferdeki yol haritasını da bu ayrılığa göre güncelleyecek.

Galatasaray'ın gözü bu teklifte! 5 milyon euro

Radamel 'nun formasıyla 29 resmi maçta 16 golü bulunuyor

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Galatasaray'ın gözü bu teklifte! 5 milyon euro
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