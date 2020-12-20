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6-2 | MAÇ SONUCU

İngiltere 'de , 'da 'ı konuk etti. Maça çok hızlı başlayan ve henüz 3. dakikada 2-0 öne geçen Kırmızı Şeytanlar, rakibini 6-2 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 20.12.2020 22:00 ABONE OL
Manchester United 6-2 Leeds United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Leeds United'ı 6-2 yendi.

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Leeds United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 2 ve 3. dakikalarda Scott McTominay, ikincisi penaltıdan olmak üzere 20 ve 70. dakikalarda Bruno Fernandes, 37. dakikada Victor Lindelöf, 66. dakikada Daniel James'in attığı gollerle 6-2 galip geldi. Leeds United'ın gollerini 41. dakikada Liam Cooper ve 73. dakikada Stuart Dallas kaydetti.

Bu galibiyetle 26 puana ulaşan bir maçı eksik Manchester United, lider Liverpool'un 5, ikinci sıradaki Leicester City'nin bir puan gerisinde üçüncü basamakta yer aldı. Leeds United ise 17 puanla 14. sırada kaldı.

Öte yandan Manchester United'ın İskoç futbolcusu Scott McTominay, Premier Lig tarihinde bir maçın ilk üç dakikasında iki gol atan ilk futbolcu oldu.

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Manchester United 6-2 Leeds United | MAÇ SONUCU
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