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'a ısınıyor!

'in 14. haftasında , ile karşılaşacak. Bordo-mavililer karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi: 20.12.2020 19:53 ABONE OL
Trabzonspor Hatay'a ısınıyor!

Süper Lig'de dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 14. haftada 22 Aralık Salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, ivmelenme, 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi.

Dar alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Trabzonspor Hatay'a ısınıyor!
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