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3-1 Tuzlaspor

1’inci Lig 15’inci hafta karşılaşmasında , sahasında konuk ettiği Tuzlaspor’u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 20:20 ABONE OL
Adana Demirspor 3-1 Tuzlaspor

TFF 1'inci Lig 15'inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

4'üncü dakikada Tuzlaspor savunmasından dönen topla buluşan Dibba'nın vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

8'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aosman düzgün vurdu, meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

12'nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Gökhan, topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Chedjou meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

18'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Dibba, ceza sahası içerisindeki Traore'ye pasını gönderdi. Traore düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

44'üncü dakikada Adana Demirspor'da Traore orta sahadan aldığı topu ara pasla Yunus'a gönderdi. Ceza sahası içerisine giren Yunus meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. İlk yarı Adana Demirspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

71'inci dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Yunus ortasını yaptı. Penaltı çizgisinde iyi yükselen Mehmet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

86'ncı dakikada Tuzlaspor farkı 2'ye düşürdü. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Arif doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Zubas'tan dönen topu iyi takip eden Rosario, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahasında Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Serdar Diyadin (xx), Murat Şener (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx) - Okan (xx), Tayyip (xx), Rassoul (xx), Chedjou (xxx), Traore (xxx) (Dk. 70 Sinan), Hasan (xx), Gökhan (xx), Yunus (xxx) (Dk. 80 Sedat), Dibba (xx) (Dk. 39 Emircan xx), Mehmet Akyüz (xx)
TUZLASPOR: Philipp (x) - İsmail (xx), Gökcan (xx), Aosman (xx) (Dk. 59 Vedat x), Ahmet (xx) (Dk. 85 Özgürcan), Arif (xx), Pucko (x) (Dk. 30 Kutay xx), Erdem (xx), Rosario (xxx), Yasin (xx) (Dk. 46 Aldin x), Tarık (xx)
GOLLER: Dk. 12 Chedjou, Dk. 18 Traore, Dk. 44 Yunus (Adana Demirspor) - Dk. 86 Rosario (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Rassoul (Adana Demirspor) - Tarık, Kutay, Arif, Alexander, Özgür (Tuzlaspor)

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Adana Demirspor 3-1 Tuzlaspor
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