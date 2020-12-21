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'a flaş öneri! "'u gönderelim onu getirelim"

'de geleceği merak konusu olan , karşısında belki de kader maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, bu doğrultuda yönetimden başkan 'a flaş bir öneri geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 01:18 ABONE OL
Ali Koç'a flaş öneri! Erol Bulut'u gönderelim onu getirelim

Yönetimi, son 4 lig maçında alınan 3 yenilgi sonrası teknik direktör için kazan kaldırdı.

Ali Koç'a flaş öneri! Erol Bulut'u gönderelim onu getirelim

Yöneticilerin, başkan 'un şimdilik arkasında durduğu Bulut'un gönderilmesini istediği yerine ise Lucien Favre'nin takımın başına geçmesini teklif ettiği öğrenildi.

Ali Koç'a flaş öneri! Erol Bulut'u gönderelim onu getirelim

FAVRE'Yİ KAÇIRMAYALIM ÖNERİSİ
Yönetimin 'dan ayrılan Favre için Koç'a baskı yaptığı ve "Favre boştayken takımın başına getirelim. Bulut'u göndermekte gecikirsek elden kaçabilir" dediği belirlendi.

Ali Koç'a flaş öneri! Erol Bulut'u gönderelim onu getirelim

BAŞKAN ALİ KOÇ YALNIZ KALDI
Bulut'un gönderilmesini neredeyse yönetimin tamamı talep ederken, ise 'u ani bir kararla göndermek istemiyor. Koç, hafta içi oynanacak maçını bekliyor.

Ali Koç'a flaş öneri! Erol Bulut'u gönderelim onu getirelim

BAŞAKŞEHİR KADER MAÇI
Çarşamba günü oynanacak olan maçının Bulut'un kader maçı olacağı konuşuluyor.

Ali Koç'a flaş öneri! Erol Bulut'u gönderelim onu getirelim

Olası bir puan kaybında başkan 'un da Bulut'un arkasında durmayacağı konuşuluyor

Ali Koç'a flaş öneri! Erol Bulut'u gönderelim onu getirelim

Lucien Favre, 2 Lig şampiyonluğu, 2 2 İsviçre Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası kazandı.

Ali Koç'a flaş öneri! Erol Bulut'u gönderelim onu getirelim

Son olarak 'da çalışan 61 yaşındaki teknik adam, daha önce , Nise, Zürich, ve Mönchengladbach gibi takımları çalıştırmıştı. (Takvim)

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Ali Koç'a flaş öneri! "Erol Bulut'u gönderelim onu getirelim"
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