Aynı filmi çekiyor farklı son bekliyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK mağlubiyeti sonrasında taraftarın hedefine oturdu.sarı-lacivertli takımı şampiyonluk yarışında ağır yaralayan süreçte 45 yaşındaki hocanın performansını ve yaşadıklarını mercek altına aldı.işte tüm detaylarıyla yaşananlar:Denizli deplasmanında alınanRakip, maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'yi sahasına hapsederken, orta alan ve hücum oyuncuları en ufak bir varlık gösteremedi. Buna rağmenAynı sistemle bu kez Yeni Malatya faturayı kesti. Fenerbahçe, 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı.Bulut, Beşiktaş derbisinde oyundan aldığıdedi. Aynı Cisse'ye kalan maçlarda 11'de şans vermeye devam etti.dedikten 3 gün sonra Arjantinli oyuncuyu, Yeni Malatya karşısında yedek oturttu.Denizli galibiyeti sonrasındamesajı, takım tarafından yanlış algılandı. Bulunduğu noktayı yeterli görmesi, büyük kulüp hocası vizyonundan uzak bir tercihti. Gaziantep mağlubiyeti sonrasında şanssızlıktan veKendi öz eleştirisini yapmadı.F.Bahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına dün başlarkenTeknik Direktör Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte takımıBulut'un" dedi. Ardından Bulut ile Belözoğlu bir toplantı yaptı. İkilinin Başakşehir maçında takımı nasıl toparlayacaklarına dair konuşma yaptıkları öğrenildi. Ardından antrenmana geçildi.Fenerbahçe teknik heyeti, Başakşehir maçına çift forvetle çıkmayı planlıyor. 11'e alınacak Thiam'ın partneri Cisse veya Ademi olacak. Orta alan ise dörtlü bir bloktan oluşacak. Pelkas'ın cezalı olduğu mücadelede kanat oyuncusu kullanılmayacak. 4'lü orta saha (1-2- 1 şeklinde dizilecek. Gustavo'nun önünde yetişirse Sosa ve Ozan, onların önünde ise Mert Hakan yer alacak. Caner ve Gökhan'ın 11'e dönmesi yüksek ihtimal.Tüm bu olumsuz tabloya rağmen yaşadığı handikaplar da bu süreçte Erol Bulut'un hata yapmasını kolaylaştırdı. Beşiktaş derbisinde Perotti, Sivas Belediye maçında Samatta, Denizli karşılaşmasının ardından Valencia sakatlandı. Bunun dışında Lemos, Ademi, Sinan, Gökhan, Nazım ve Sosa'nın ufak çaplı sakatlıkları da Bulut ve ekibini zor durumda bıraktı. Geniş kadro bir anda alternatifsiz bir takıma dönüştü.Fenerbahçe'de sakatlık sayısı arttıkça kulübeden gelen oyuncuların performansı düştü. Önemli isimlerin yokluğunda sorumluluk alması beklenen Cisse, Ferdi, Pelkas ve Mert gibi isimler etkisiz kaldı. Bu futbolcuların performansı başka isimlerin de formunu düşürdü. Sosa, Gustavo, Ozan, Gökhan ve Caner gibi isimler tartışılır hale geldi. Yerlerine oynayanlar da bekleneni veremeyince ortaya bu tablo çıktı.Tüm olumsuz görüntüye rağmen Fenerbahçe, biraz hakem şansı olsa daha üst noktalarda olabilirdi. Konyaspor maçında Pelkas'ın iptal edilen golü, Gaziantep'te Thiam'a yapılan penaltının verilmemesi gibi hakem kararları hep Bulut ve takımın aleyhine işleyen kararlar oldu. Fenerbahçe, 6 haftada ikisi üst üste 4 yenilgi alıp tam 12 puan bıraktı. Üstüne üstlük deplasmanda kaybetmeme unvanını da yitirdi.Erol Bulut dün sabah "Annem kadar seviyorum" dediği halası Emine Erdoğan'ın ölüm haberini aldı. Bulut, takımın içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak cenazeye katılmadı.