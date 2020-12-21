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Aynı filmi çekiyor farklı son bekliyor!

Sakatlık, hakem gibi sebepleri olsa da Bulut, kritik süreçte eldeki malzemeyi iyi kullanamadı Hatalardan ders alacağı yerine ısrarla tekrarladı ve aynı filmden farklı son çıkmasını bekledi

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 21.12.2020 ABONE OL
Aynı filmi çekiyor farklı son bekliyor!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK mağlubiyeti sonrasında taraftarın hedefine oturdu. Sosyal medyada Bulut için istifa kampanyası başlatıldı. SABAH Spor, sarı-lacivertli takımı şampiyonluk yarışında ağır yaralayan süreçte 45 yaşındaki hocanın performansını ve yaşadıklarını mercek altına aldı. "Bulut başarılı mı başarısız mı" işte tüm detaylarıyla yaşananlar:

ÜÇ MAÇTA AYNI HATAYI YAPTI
Denizli deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyet, teknik direktör Erol Bulut'u kandırdı. Rakip, maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'yi sahasına hapsederken, orta alan ve hücum oyuncuları en ufak bir varlık gösteremedi. Buna rağmen Yeni Malatya maçında sadece cezası biten Gustavo orta alana dahil edilirken, başka değişiklik yapılmadı. Aynı sistemle bu kez Yeni Malatya faturayı kesti. Fenerbahçe, 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Orta alan ve hücumda beklenen değişiklik G.Antep'te de gerçekleşmeyince yine aynı son yaşandı.

SÖYLEMLERLE EYLEMLER TERS!
Bulut, Beşiktaş derbisinde oyundan aldığı Cisse için "Çok pas hatası yaptığı için çıkarmak zorundaydık. Beklediğimiz verimi alamadık" dedi. Aynı Cisse'ye kalan maçlarda 11'de şans vermeye devam etti. Sosa için "Gayet iyi durumda. 1-2 haftaya performansının zirvesine çıkacak" dedikten 3 gün sonra Arjantinli oyuncuyu, Yeni Malatya karşısında yedek oturttu. Ardından Sosa'yı kurtarıcı olarak sahaya sürdü!

MESAJLAR YANLIŞ ALGILANIYOR
Denizli galibiyeti sonrasında "Hedeflediğimiz puandan uzak değiliz" mesajı, takım tarafından yanlış algılandı. Bulunduğu noktayı yeterli görmesi, büyük kulüp hocası vizyonundan uzak bir tercihti. Gaziantep mağlubiyeti sonrasında şanssızlıktan ve VAR çizgilerinden bahsederek ilgiyi başka noktalara çekmeye çalıştı. Kendi öz eleştirisini yapmadı.

'AĞIR KONUŞARAK SİZİ ÜZMEK İSTEMİYORUM'
F.Bahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına dün başlarken 15.00'teki idman öncesi Samandıra'da hareketli saatler yaşandı. Teknik Direktör Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte takımı iki saat erken Dereağzı'na çağırıp toplantı yaptı. Bulut'un "Kötü dönemden geçiyoruz. Ağır şeyler konuşarak hiçbirinizi daha fazla üzmek istemiyorum. Artık hepimiz için tek bir gerçek var. Başakşehir maçını kazanmak" dedi. Ardından Bulut ile Belözoğlu bir toplantı yaptı. İkilinin Başakşehir maçında takımı nasıl toparlayacaklarına dair konuşma yaptıkları öğrenildi. Ardından antrenmana geçildi.

KADRO DEĞİŞİYOR
Fenerbahçe teknik heyeti, Başakşehir maçına çift forvetle çıkmayı planlıyor. 11'e alınacak Thiam'ın partneri Cisse veya Ademi olacak. Orta alan ise dörtlü bir bloktan oluşacak. Pelkas'ın cezalı olduğu mücadelede kanat oyuncusu kullanılmayacak. 4'lü orta saha (1-2- 1 şeklinde dizilecek. Gustavo'nun önünde yetişirse Sosa ve Ozan, onların önünde ise Mert Hakan yer alacak. Caner ve Gökhan'ın 11'e dönmesi yüksek ihtimal.

YAŞADIĞI ÖNEMLI SIKINTILAR

1 Sakatlık sayısı bir anda arttı
Tüm bu olumsuz tabloya rağmen yaşadığı handikaplar da bu süreçte Erol Bulut'un hata yapmasını kolaylaştırdı. Beşiktaş derbisinde Perotti, Sivas Belediye maçında Samatta, Denizli karşılaşmasının ardından Valencia sakatlandı. Bunun dışında Lemos, Ademi, Sinan, Gökhan, Nazım ve Sosa'nın ufak çaplı sakatlıkları da Bulut ve ekibini zor durumda bıraktı. Geniş kadro bir anda alternatifsiz bir takıma dönüştü.

2 Formayı alanlar isteneni veremedi
Fenerbahçe'de sakatlık sayısı arttıkça kulübeden gelen oyuncuların performansı düştü. Önemli isimlerin yokluğunda sorumluluk alması beklenen Cisse, Ferdi, Pelkas ve Mert gibi isimler etkisiz kaldı. Bu futbolcuların performansı başka isimlerin de formunu düşürdü. Sosa, Gustavo, Ozan, Gökhan ve Caner gibi isimler tartışılır hale geldi. Yerlerine oynayanlar da bekleneni veremeyince ortaya bu tablo çıktı.

3 Hakem şansı hiç yanında olmadı
Tüm olumsuz görüntüye rağmen Fenerbahçe, biraz hakem şansı olsa daha üst noktalarda olabilirdi. Konyaspor maçında Pelkas'ın iptal edilen golü, Gaziantep'te Thiam'a yapılan penaltının verilmemesi gibi hakem kararları hep Bulut ve takımın aleyhine işleyen kararlar oldu. Fenerbahçe, 6 haftada ikisi üst üste 4 yenilgi alıp tam 12 puan bıraktı. Üstüne üstlük deplasmanda kaybetmeme unvanını da yitirdi.

Halasını kaybetti
Erol Bulut dün sabah "Annem kadar seviyorum" dediği halası Emine Erdoğan'ın ölüm haberini aldı. Bulut, takımın içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak cenazeye katılmadı.

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Aynı filmi çekiyor farklı son bekliyor!
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