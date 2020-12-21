Aynı filmi çekiyor farklı son bekliyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK mağlubiyeti sonrasında taraftarın hedefine oturdu. Sosyal medyada Bulutiçin istifa kampanyası başlatıldı.SABAH Spor, sarı-lacivertli takımı şampiyonluk yarışında ağır yaralayan süreçte 45 yaşındaki hocanın performansını ve yaşadıklarını mercek altına aldı. "Bulut başarılımı başarısız mı" işte tüm detaylarıyla yaşananlar:
ÜÇ MAÇTA AYNI HATAYI YAPTI
Denizli deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyet, teknik direktörErol Bulut'u kandırdı. Rakip, maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'yi sahasına hapsederken, orta alan ve hücum oyuncuları en ufak bir varlık gösteremedi. Buna rağmen YeniMalatya maçında sadececezası biten Gustavo orta alanadahil edilirken, başka değişiklikyapılmadı. Aynı sistemle bu kez Yeni Malatya faturayı kesti. Fenerbahçe, 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Orta alan vehücumda beklenen değişiklikG.Antep'te de gerçekleşmeyinceyine aynı son yaşandı.
SÖYLEMLERLE EYLEMLER TERS!
Bulut, Beşiktaş derbisinde oyundan aldığı Cisse için"Çok pas hatası yaptığı için çıkarmakzorundaydık. Beklediğimizverimi alamadık" dedi. Aynı Cisse'ye kalan maçlarda 11'de şans vermeye devam etti. Sosa için "Gayet iyi durumda.1-2 haftaya performansınınzirvesine çıkacak" dedikten 3 gün sonra Arjantinli oyuncuyu, Yeni Malatya karşısında yedek oturttu. Ardından Sosa'yı kurtarıcıolarak sahaya sürdü!
MESAJLAR YANLIŞ ALGILANIYOR
Denizli galibiyeti sonrasında "Hedeflediğimiz puandanuzak değiliz" mesajı, takım tarafından yanlış algılandı. Bulunduğu noktayı yeterli görmesi, büyük kulüp hocası vizyonundan uzak bir tercihti. Gaziantep mağlubiyeti sonrasında şanssızlıktan ve VAR çizgilerindenbahsederek ilgiyi başkanoktalara çekmeye çalıştı. Kendi öz eleştirisini yapmadı.
'AĞIR KONUŞARAK SİZİ ÜZMEK İSTEMİYORUM'
F.Bahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına dün başlarken 15.00'tekiidman öncesiSamandıra'da hareketlisaatler yaşandı. Teknik Direktör Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte takımı iki saaterken Dereağzı'na çağırıptoplantı yaptı. Bulut'un "Kötü dönemden geçiyoruz.Ağır şeyler konuşarakhiçbirinizi daha fazlaüzmek istemiyorum. Artıkhepimiz için tek bir gerçekvar. Başakşehir maçınıkazanmak" dedi. Ardından Bulut ile Belözoğlu bir toplantı yaptı. İkilinin Başakşehir maçında takımı nasıl toparlayacaklarına dair konuşma yaptıkları öğrenildi. Ardından antrenmana geçildi.
KADRO DEĞİŞİYOR
Fenerbahçe teknik heyeti, Başakşehir maçına çift forvetle çıkmayı planlıyor. 11'e alınacak Thiam'ın partneri Cisse veya Ademi olacak. Orta alan ise dörtlü bir bloktan oluşacak. Pelkas'ın cezalı olduğu mücadelede kanat oyuncusu kullanılmayacak. 4'lü orta saha (1-2- 1 şeklinde dizilecek. Gustavo'nun önünde yetişirse Sosa ve Ozan, onların önünde ise Mert Hakan yer alacak. Caner ve Gökhan'ın 11'e dönmesi yüksek ihtimal.
YAŞADIĞI ÖNEMLI SIKINTILAR
1 Sakatlık sayısı bir anda arttı
Tüm bu olumsuz tabloya rağmen yaşadığı handikaplar da bu süreçte Erol Bulut'un hata yapmasını kolaylaştırdı. Beşiktaş derbisinde Perotti, Sivas Belediye maçında Samatta, Denizli karşılaşmasının ardından Valencia sakatlandı. Bunun dışında Lemos, Ademi, Sinan, Gökhan, Nazım ve Sosa'nın ufak çaplı sakatlıkları da Bulut ve ekibini zor durumda bıraktı. Geniş kadro bir anda alternatifsiz bir takıma dönüştü.
2 Formayı alanlar isteneni veremedi
Fenerbahçe'de sakatlık sayısı arttıkça kulübeden gelen oyuncuların performansı düştü. Önemli isimlerin yokluğunda sorumluluk alması beklenen Cisse, Ferdi, Pelkas ve Mert gibi isimler etkisiz kaldı. Bu futbolcuların performansı başka isimlerin de formunu düşürdü. Sosa, Gustavo, Ozan, Gökhan ve Caner gibi isimler tartışılır hale geldi. Yerlerine oynayanlar da bekleneni veremeyince ortaya bu tablo çıktı.
3 Hakem şansı hiç yanında olmadı
Tüm olumsuz görüntüye rağmen Fenerbahçe, biraz hakem şansı olsa daha üst noktalarda olabilirdi. Konyaspor maçında Pelkas'ın iptal edilen golü, Gaziantep'te Thiam'a yapılan penaltının verilmemesi gibi hakem kararları hep Bulut ve takımın aleyhine işleyen kararlar oldu. Fenerbahçe, 6 haftada ikisi üst üste 4 yenilgi alıp tam 12 puan bıraktı. Üstüne üstlük deplasmanda kaybetmeme unvanını da yitirdi.
Halasını kaybetti
Erol Bulut dün sabah "Annem kadar seviyorum" dediği halası Emine Erdoğan'ın ölüm haberini aldı. Bulut, takımın içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak cenazeye katılmadı.