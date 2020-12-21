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'den maçına 11 ayarı!

'in 14. haftasında ile karşılaşacak olan 'da teknik direktör , Karagümrük maçına oranla 11'de büyük değişikliğe gidecek.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 13:23 Son Güncelleme: 21.12.2020 13:28 ABONE OL
Fatih Terim'den Göztepe maçına 11 ayarı!

Sarı-kırmızılılar, 19 günde 5 önemli maça çıkacak. , ve 'ni evinde ağırlayacak, ve maçları ise deplasmanda...

Fatih Terim'den Göztepe maçına 11 ayarı!

Karagümrük karşısında kazanan takımı bozmak istemeyen bu kez istediğini alamadı. G.Saray yenilirken, oyun olarak da beklentileri karşılayamadı.

Fatih Terim'den Göztepe maçına 11 ayarı!

Karagümrük yenilgisi ve maçta yaşananların geride kaldığını ifade eden , bir an önce karşılaşmasına konsantre olmaları gerektiğini kaydetti.

Fatih Terim'den Göztepe maçına 11 ayarı!

Arka arkaya kritik maçlara çıkacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ağlayacak, karalar bağlayacak vakit yok. Karagümrük maçını bir an önce unutun" talimatı verdi. 'nin son iki maçını kaybetse de deplasmanda iyi oynadığına dikkat çekerek yeni bir seriye ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.

Fatih Terim'den Göztepe maçına 11 ayarı!

maçında revizyon yapmaya hazırlanan Terim, Donk'un yanında zorunluluktan Luyindama'yı oynatacak. Linnes'in yerine Omar gelecek.

Fatih Terim'den Göztepe maçına 11 ayarı!

, Emre Akbaba'nın yerine 11'de olacak. Feghouli, Oğulcan'ın yerine kanada dönecek. da yine 11'de sahaya çıkacak.

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Fatih Terim'den Göztepe maçına 11 ayarı!
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