Fatih Terim'den Göztepe maçına 11 ayarı!

Arka arkaya kritik maçlara çıkacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ağlayacak, karalar bağlayacak vakit yok. Karagümrük maçını bir an önce unutun" talimatı verdi. Göztepe'nin son iki maçını kaybetse de deplasmanda iyi oynadığına dikkat çekerek yeni bir seriye ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.