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'de patron kim? 'dan flaş hareket

'de mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Maçın içinde kenara gelen 'ın yerine tribündeki ile konuşması, 'Fenerbahçe'de patron kim?' sorusunu gündeme getirdi. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 01:18 ABONE OL
Fenerbahçe'de patron kim? Mert Hakan'dan flaş hareket

ve aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden 'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor.

Fenerbahçe'de patron kim? Mert Hakan'dan flaş hareket

Önceki gün kaybedilen FK maçında teknik direktör , kulübeye doğru gelen Yandaş'a taktik vermeye çalıştı ancak 26 yaşındaki oyuncu hocasını takmadı.

Fenerbahçe'de patron kim? Mert Hakan'dan flaş hareket

Bulut'u dinlemek yerine maçı tribünden izleyen sportif direktör 'na doğru yönelen , ellerini açarak arkadaşlarını Belözoğlu'na şikayet etti.

Fenerbahçe'de patron kim? Mert Hakan'dan flaş hareket

Bulut'u dikkate almayarak direkt olarak Belözoğlu ile muhatap olan 'ın bu tavrı, "Fener'de patron kim?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'de patron kim? Mert Hakan'dan flaş hareket

'un Samandıra'da Belözoğlu'nun karizması sebebiyle takımın üzerinde otorite kurmakta zorlandığı ve futbolcuların arasında gruplaşmalar olduğu biliniyor. (Takvim)

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Fenerbahçe'de patron kim? Mert Hakan'dan flaş hareket
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