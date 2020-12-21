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'da yönetimden flaş mesaj! Muslera...

Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili flaş bir karar aldı. Sarı-kırmızılılar, sene sonunda serbest kalacak yıldızlara takımda kalmaları için bir şart sundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 01:18 Son Güncelleme: 21.12.2020 09:00 ABONE OL
Galatasaray Yönetimi'nden flaş mesaj! Muslera...

'ın Karagümrük ile oynadığı maçta aldığı mağlubiyet yönetimi farklı bir karara itti.

Galatasaray Yönetimi'nden flaş mesaj! Muslera...

Daha önce sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 9 oyuncuyla masaya oturmayı planlayan yönetim, 'den de aldığı görüş doğrultusunda bu işi sezon sonuna bırakma kararı aldı.

Galatasaray Yönetimi'nden flaş mesaj! Muslera...

9 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ
Cimbom'da sezon sonunda Arda Turan, , Muslera, , Younes Belhanda, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray Yönetimi'nden flaş mesaj! Muslera...

İYİ OYNAYAN TAKIMDA KALACAK
Takvim'in haberine göre; yönetim daha aldığı kararda geri adım atarak futbolculara, "İyi oynayın imzayı atın" mesajı gönderdi.

Galatasaray Yönetimi'nden flaş mesaj! Muslera...

Buna göre kalan süreç içinde iyi performans gösterenlerle devam edilecek.

Galatasaray Yönetimi'nden flaş mesaj! Muslera...

KİRALIKLAR DA BİLMECE GİBİ
Etebo ve Saracchi gibi kiralık oynayan oyuncuların durumu da performansa bağlı. Başarılı olanlar için yönetim kulüplerine teklifte bulunacak.

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Galatasaray'da yönetimden flaş mesaj! Muslera...
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