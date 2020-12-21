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Son dakika: 'de 14. hafta hakemleri belli oldu!

, 'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre - maçını yönetecek.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 10:33 Son Güncelleme: 21.12.2020 10:50 ABONE OL
Son dakika: Süper Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu!

TFF, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

İşte Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri:

22 Aralık Salı:

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdülkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor : Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş : Halis Özkahya

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.

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Son dakika: Süper Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu!
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