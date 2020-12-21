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Son dakika: 'den hükmen mağlubiyet açıklaması!

Son dakika... , liglerin ikinci yarısından itibaren geçerli olmak üzere hükmen mağlubiyet kuralı getirildiğini açıkladı. 'den yapılan bilgilendirmede, pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemelerinin yapılmayacağı, 'na göre, takımların minimum 9 kişi ile sahaya çıkabileceği, aksi takdirde ise hükmen mağlup sayılacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 17:40 Son Güncelleme: 21.12.2020 17:57 ABONE OL
Son dakika: TFF'den hükmen mağlubiyet açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgınının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak bu sürece münhasır olmak üzere statü ve talimatlarda değişiklik yaptığını açıkladı.

Süper Lig ve TFF 1.Lig'de takımların kadrolarına 35 futbolcu alabileceği ancak koronavirüs vakaları sebebiyle maçların ertelenmesi yerine hükmen mağlubiyet kuralının getirildiği duyuruldu.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A Takım Listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır.

Kulüpler, 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A Takım Listesi'ne yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A Takım Listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır.

Ayrıca, transfer edilen futbolcuların sözleşmelerinin tescili için kulüplerden istenen Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğü 2020-2021 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde de uygulanmayacaktır.

Bununla birlikte; yine Liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Covid-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır.

Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır."

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Son dakika: TFF'den hükmen mağlubiyet açıklaması!
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