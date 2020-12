Abdullah Avcı: Başımızı kaldırma zamanı geldi

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Böylelikle Abdulllah Avcılı Trabzonspor, ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Abdullah Avcı, "Hatayspor iyi bir takım, iyi bir takım kurmuşlar. Her oyunu oynayabilen oyunculara sahipler. Hayat sana birtakım deneyimler kazandırıyor. Pragmatik olmak gerekir. Trabzonspor'un her zaman oyun kalitesi olmayacak. Bazen böyle galibiyetler olacak. Zaman içinde bir takım şeyler gelişecek. Şu an itibarıyla başımızı yeniden yukarıya kaldırdığımız zaman geldi. Cumartesi günü çok önemli bir maç var. Trabzonspor taraftarını biliyoruz, enerjilerini hissediyoruz. Hatalarımızı minimuma indireceğiz. Hücum aksiyonlarına çalışıyoruz. Kazanarak bunu hızlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatayspor 0-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU