Arda Turan: Fatih Terim Galatasaray'ın ta kendisidir

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek zirveye ortak oldu.

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.

Arda Turan maçtan sonra yaptığı açıklamada "Sahada takımımız için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma liderlik yapmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Taraftarımız bizim her şeyimiz; Taraftar bazen % 50'miz, bazen %100'ümüz onlar dönene dek en iyisini yapmak istiyoruz. Lig çok zor, puanlar almak çok zor, bugün galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Baskı yedik ama çok iyi işler de yaptık. Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir. Maalesef ki onun olmadığı her an eksikliği hissedilir. Biz de bunu hissediyoruz ama bize bir bakışı, gülüşü, sohbeti, verdiği taktik dünyalara bedel. Çıkıp en iyisini yaparız onun için. Tek istediğimiz oyun oynansın. Tepkilere bakarsanız kırmızı karta veya başka bir şeye değil, faullereydi tepkimiz. Biz oyun oynansın, aksın istiyoruz. Lig uzun maraton, her oyuncuya ihtiyacımız var, o yüzden buradayız. Oynayan herkes en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor deplasmanında da inşallah iyi oynayarak kazanacağız. Yarından itibaren toparlanıp Trabzonspor maçına odaklanacağız. Ligde puan almak çok zor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray 3-1 Göztepe (MAÇ SONUCU)