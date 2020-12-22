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Emre 'tan 3. gol

'in 14. haftasında , sahasında 'yi 3-1 mağlup ederek zirveye ortak oldu. Galatasaray’ın başarılı futbolcusu , Göztepe maçında attığı golle bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 3. gol sevincini yaşadı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 21:42 ABONE OL
Emre Kılınç'tan 3. gol

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Kılıç, Göztepe maçında attığı golle bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 3. gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcusu Emre Kılınç, Göztepe maçında gol perdesini açan isim oldu. Emre mücadelenin. 3. dakikasında attığı golle sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Başarılı futbolcu, Gaziantep FK ve BB Erzurumspor müsabakalarının ardından bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.
Mücadeleye 11'de başlayan Emre Kılınç, 90+3. dakikada yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

Galatasaray 3-1 Göztepe (MAÇ SONUCU)

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Emre Kılınç'tan 3. gol
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