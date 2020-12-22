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Teknik Direktörü için fesih iddiası! İşte o madde

Son dakika haberleri... 'de çıktığı son 6 maçta 4 yenilgi alan Fenerbahçe'de gündem 'un geleceği. Sarı lacivertli takımın sezon başında göreve getirdiği ismin sözleşmesine fesih ile ilgili flaş bir madde koyduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:04 Son Güncelleme: 22.12.2020 09:13 ABONE OL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için fesih iddiası! İşte o madde

'de son haftaların en çok tartışılan ismi hiç kuşkusuz … Başakşehir'e de kaybedilmesi durumunda görevden alınması beklenen genç hocanın sözleşmesiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için fesih iddiası! İşte o madde

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetim Bulut'un sözleşmesine "İlk yarıda ilk 4'e girilmezse tek taraflı fesih" maddesi koydurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için fesih iddiası! İşte o madde

Sezon sonunda takım şampiyon olamazsa da fesih maddesi devreye girecek. 'un 2022'ye kadar sözleşmesi var.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için fesih iddiası! İşte o madde

BULUT UÇURUMUN KENARINDA
Koç döneminde göreve getirilen 4. olan 'un sezonu bitirme ihtimali düşük gözüküyor..

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için fesih iddiası! İşte o madde
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