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'ye şoku! Koronavirüse yakalandı

ekiplerinden , yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir idari personelin koronavirüsü test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Sarı lacivertli takımın milli yıldızı da, Fenerbahçe'nin ardından koronavirüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 13:50 Son Güncelleme: 22.12.2020 14:08 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Ozan Tufan şoku! Koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, bugün yapılan korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'de, Başakşehir müsabakası öncesi korona virüse yakalanan futbolcu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

OZAN, AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:
"Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim."

Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

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Fenerbahçe'ye Ozan Tufan şoku! Koronavirüse yakalandı
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