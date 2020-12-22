Fenerbahçe'ye Ozan Tufan şoku! Koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, bugün yapılan korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.



Fenerbahçe'de, Başakşehir müsabakası öncesi korona virüse yakalanan futbolcu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.



OZAN, AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim."

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