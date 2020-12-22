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Saracchi'nin alternatifini buldu!

çalışmalarına devam eden , 'de mutsuz olduğunu açıklayan milli sol bek Umut Meraş'a kanca attı. Marcelo Saracchi'nin bonservisini alması zor görünen Cimbom, harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 01:12 Son Güncelleme: 22.12.2020 09:26 ABONE OL
Galatasaray Saracchi'nin alternatifini buldu!

için çalışmalarını sürdüren 'da Umut Meraş listenin ilk sırasında yer alıyor. Son 6 haftadır kazanamayan , Umut Meraş'ın 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Toulouse'a da yenildi.

Galatasaray Saracchi'nin alternatifini buldu!

2. Ligi'nde 15'nci sıraya kadar indi. 1. Lig'e çıkma yarışında zirvenin 10 puan gerisine düştü. adına Umut maçın en iyisi seçildi. Ancak maçtan sonra, "Bir şeyler yapılmalı. Ben ve bazı arkadaşlar mutsuz" sözleri geceye damgasını vurdu.

Galatasaray Saracchi'nin alternatifini buldu!

ÇOK BEĞENİYOR
Daha önce "Verilen sözler tutulmuyor. Daha fazla 2. Lig'de oynamak istemiyorum" ifadelerini kullanan Meraş'ın devre arasında ayrılmak istediği öğrenildi.

Galatasaray Saracchi'nin alternatifini buldu!

Bonservisinin alınması zor görünen Saracchi'den umudu kesen ve sol bek için yeni bir isim arayan Terim'in milli takımda da oynayan Umut Meraş'ı çok beğendiği öğrenildi.

Galatasaray Saracchi'nin alternatifini buldu!

Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Umut için 'ın devre arasında 'a bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Galatasaray Saracchi'nin alternatifini buldu!

800 BİN EURO ÖDEDİ
'dan yetişen Umut Meraş, 'dan 800 bin euro bedelle La Havre'ye olmuştu. Bu sezon 11 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, ilk gol ve asistini Toulouse ile oynanan maçta yaptı ve beğeni topladı. (Fotomaç)

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Galatasaray Saracchi'nin alternatifini buldu!
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