Galatasaray Saracchi'nin alternatifini buldu!

Transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Umut Meraş listenin ilk sırasında yer alıyor. Son 6 haftadır kazanamayan Le Havre, Umut Meraş'ın 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Toulouse'a da yenildi.
ÇOK BEĞENİYOR
Daha önce "Verilen sözler tutulmuyor. Daha fazla 2. Lig'de oynamak istemiyorum" ifadelerini kullanan Meraş'ın devre arasında ayrılmak istediği öğrenildi.
Bonservisinin alınması zor görünen Saracchi'den umudu kesen ve sol bek için yeni bir isim arayan Terim'in milli takımda da oynayan Umut Meraş'ı çok beğendiği öğrenildi.
Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Umut için Galatasaray'ın devre arasında Le Havre'a bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.
800 BİN EURO ÖDEDİ
Bolu'dan yetişen Umut Meraş, Bursa'dan 800 bin euro bedelle La Havre'ye transfer olmuştu. Bu sezon 11 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, ilk gol ve asistini Toulouse ile oynanan maçta yaptı ve beğeni topladı. (Fotomaç)