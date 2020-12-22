Galatasaray Saracchi'nin alternatifini buldu!

Fransa 2. Ligi'nde 15'nci sıraya kadar indi. 1. Lig'e çıkma yarışında zirvenin 10 puan gerisine düştü. Le Havre adına Umut maçın en iyisi seçildi. Ancak maçtan sonra, "Bir şeyler yapılmalı. Ben ve bazı arkadaşlar mutsuz" sözleri geceye damgasını vurdu.



