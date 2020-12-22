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transferde gaza bastı! Listede 5 isim var

'de zirve mücadelesi veren , bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, derbisinin ardından atağa kalkacak. Sarı-kırmızılı takımın hedefinde 5 isim var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 01:12 Son Güncelleme: 22.12.2020 02:18 ABONE OL
Galatasaray transferde gaza bastı! Listede 5 isim var

transferde gaza basacak… Sarı-kırmızılı yönetim, ile deplasmanda oynanacak derbi maçtan hemen sonra belirlediği isimlerle masaya oturacak…

Galatasaray transferde gaza bastı! Listede 5 isim var

Takvim'in haberine göre, Teknik Direktör 'in raporu doğrultusunda harekete geçecek Cimbom, 5 yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi…

Galatasaray transferde gaza bastı! Listede 5 isim var

TERİM İKİ YILDIZI ÇOK İSTİYOR
Cimbom öncelikli olarak eski yıldızları Henry Onyekuru ve Seri'nin kulüpleri ve kendileriyle anlaşma zemini arayacak. özellikle bu iki ismin alınmasını çok istiyor.

Galatasaray transferde gaza bastı! Listede 5 isim var

AHMED MUSA DA BİTİRİLECEK
Sarı-kırmızılılar, şu an boşta olan 28 yaşındaki kanat forvet Ahmed Musa için de girişimde bulunacak. Yıldız oyuncunun da 'ye ve G.Saray'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray transferde gaza bastı! Listede 5 isim var

YERLİ OPERASYONU YAPILACAK
kaliteli yerli oyuncuları da yakından takip ediyor. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan alanyasporlu ve Kasımpaşalı da listesinde.

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Galatasaray transferde gaza bastı! Listede 5 isim var
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