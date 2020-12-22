Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın dinamosu Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan 3 talip

'ın dinamosu 'ya 'dan 3 talip

yönetimi 'ya yapma kararı alırken, devre arasında teklifler ulaşsa bile satma planı yok. Yıllık 200 bin euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi Taylan Antalyalı'yı, Sassoulo, Bologna ve Cagliari takibe başladı.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 01:12 ABONE OL
Galatasaray'ın dinamosu Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan 3 talip

Bu sezon G.Saray'ın en formda oyuncusu 'yı yönetim ödüllendirmeye hazırlanıyor. Yüzde 15 indirimi kabul eden ve yıllık garanti ücreti 200 bin euro seviyesine inen Taylan, ilk 11'in en az kazanan oyuncusu konumunda.

Galatasaray'ın dinamosu Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan 3 talip

Sarı-kırmızılı yetkililer, devre arasında 25 yaşındaki oyuncunun ücretine yapma kararı aldı. 'nın yükselen performansına Avrupalı scoutlar da kayıtsız kalmadı.

Galatasaray'ın dinamosu Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan 3 talip

Sezon başından beri Marcao'yu takip eden İtalyan kulüpleri, 'ın maçlarında izleyip beğendikleri Taylan'ı listesine almaya başladı.

Galatasaray'ın dinamosu Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan 3 talip

Mert Müldür ve 'ı kadrosunda bulunduran, Sassuolo'nun yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin Taylan'ı scoutlarına izlettirdiği ve olumlu rapor aldığı öğrenildi.

Galatasaray'ın dinamosu Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan 3 talip

İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyen G.Saray'ın, ocak ayında kapısının sürpriz şekilde Taylan için çalınabileceği öğrenildi. Ancak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve ücretinde iyileştirme planlıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiriyor! TÜİK asgari ücretini sundu: 2021 Asgari ücret zammı ile yeni maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi: Uzaktan eğitim süreci hakkında kritik gelişme! Özel yeni not ve karne sistemi nasıl olacak? 22 Ocak'ta...
KPSS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?
Ünlü uzman Naci Görür'den son dakika deprem uyarısı: Yer kabuğunun dayanacak gücü kalmadı! İki ilde 7'nin üzerinde deprem...
Son dakika haberi: Corona mutasyon haberleriyle dünya alarmda! Ölümcül yeni corona virüs mutasyonu için detaylar netleşiyor
KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? 70 puan altında atanan kadrolar…
Son dakika haberi... Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok! Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak?
Son dakika: Uğur Şahin'den başa dönme açıklaması
Son dakika: Güney Afrika'dan tedirgin eden rakamlar! Mutasyon yüzde 26'ya yükseltti
Son dakika haberi: 20 yaşındaki oğlunun arkadaşıyla kayıplara karıştı! 4 evlilikten 5 çocuk yaptı altınları alıp kaçtı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın dinamosu Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan 3 talip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA