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Galatasaraylı yıldız Falcao'dan korkunç istatistik!

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takıma olduğu günden beri sakatlıklarla boğuşan , imza attığı korkunç istatistikle dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 12:32 Son Güncelleme: 22.12.2020 12:40 ABONE OL
Galatasaraylı yıldız Falcao'dan korkunç istatistik!

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı santrforu , kariyerinde attığı gollerden çok sakatlıklarıyla anılıyor.

Galatasaraylı yıldız Falcao'dan korkunç istatistik!

34 yaşındaki golcü, Karagümrük mücadelesini kaçırarak oynadığı (29) maç ile kaçırdığı (29) maç sayısını eşitlemişti.

Galatasaraylı yıldız Falcao'dan korkunç istatistik!

OYNAMADIĞI MAÇ OYNADIĞI MAÇ SAYISINI GEÇECEK!
Yine idmanda takımdan ayrı çalışan Falcao, karşısında da forma giyemeyecek ve oynamadığı maçların sayısı oynadığı maçların sayısını geçecek. 34 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu bu süreçte 16 gol ve 3 asistlik performans yakaladı.


Galatasaraylı yıldız Falcao'dan korkunç istatistik!

'la bonuslar hariç yıllığı 5 milyon eurodan üç sene sözleşme imzalayan Falcao, şu ana kadar 160 günü sakat olarak geçirdi.

Galatasaraylı yıldız Falcao'dan korkunç istatistik!

MLS YOLCUSU
Kulübe yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun öncesi bir sakatlık sıkıntısı yaşamamak adına kendisini geri plana çektiğini öne sürüyor.

Galatasaraylı yıldız Falcao'dan korkunç istatistik!

Yaz döneminde beri adı kulübü Inter Miami ile anılan 'nun, 34 yaşında olmasına rağmen oldukça iyi bir teklif aldığı ediliyor.

Galatasaraylı yıldız Falcao'dan korkunç istatistik!

Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübünün bonus ve ekstralar haricinde, Kolombiyalı golcüye senelik 5 milyon Euro önerdiği belirtildi.

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Galatasaraylı yıldız Falcao'dan korkunç istatistik!
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