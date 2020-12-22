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Guilherme yolcusu

'in 14. haftasında bu akşam ile karşılaşacak olan 'de, Guilherme kadrodan çıkartıldı. Brezilyalı ismin, 'e olacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 17:11 ABONE OL
Guilherme Çin yolcusu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin Çin'e transfer olacağı öğrenildi. Çin'den bir kulübün, deneyimli oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinden yararlanıp Guilherme'yi satın almak için sarı-kırmızılılarla anlaştığı ifade edildi. Sürpriz gelişme üzerine Guilherme bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı. Transferin hafta sonuna kadar resmiyet kazanacağı bildirildi. Göztepe'ye sezon başında Trabzonspor'dan gelen 29 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göz-Göz ile Süper Lig'de 10 maça çıkan Guilherme, 730 dakika sahada kalıp, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

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Guilherme Çin yolcusu
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