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‘İ’Taylan işi!

Sarı-kırmızılıların dinamosuna Çizme ekipleri kafayı taktı. Yıllık 200 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi Taylan'ı, Sassoulo, Bologna ve takibe başladı. Sarı-kırmızılı yönetim oyuncuya zam yapma kararı alırken, devre arasında teklifler ulaşsa bile satma planı yok

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 22.12.2020 ABONE OL
‘İ’Taylan işi!
Bu sezon G.Saray'ın en formda oyuncusu Taylan Antalyalı'yı yönetim ödüllendirmeye hazırlanıyor. Yüzde 15 indirimi kabul eden ve yıllık garanti ücreti 200 bin Euro seviyesine inen Taylan, ilk 11'in en az kazanan oyuncusu konumunda. Sarı-kırmızılı yetkililer, devre arasında 25 yaşındaki oyuncunun ücretine zam yapma kararı aldı. Taylan Antalyalı'nın yükselen performansına Avrupalı scoutlar da kayıtsız kalmadı. Sezon başından beri Marcao'yu takip eden İtalyan kulüpleri, Galatasaray'ın maçlarında izleyip beğendikleri Taylan'ı transfer listesine almaya başladı. Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran, Sassuolo'nun yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin Taylan'ı scoutlarına izlettirdiği ve olumlu rapor aldığı öğrenildi. İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyen G.Saray'ın, ocak ayında kapısının sürpriz şekilde Taylan için çalınabileceği öğrenildi. Ancak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve ücretinde iyileştirme planlıyor.

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‘İ’Taylan işi!
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