‘İ’Taylan işi!

Sarı-kırmızılıların dinamosuna Çizme ekipleri kafayı taktı. Yıllık 200 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi Taylan'ı, Sassoulo, Bologna ve Cagliari takibe başladı. Sarı-kırmızılı yönetim oyuncuya zam yapma kararı alırken, devre arasında teklifler ulaşsa bile satma planı yok
Bu sezon G.Saray'ın en formda oyuncusu Taylan Antalyalı'yı yönetim ödüllendirmeye hazırlanıyor. Yüzde 15 indirimi kabul eden veyıllık garanti ücreti 200 bin Euro seviyesineinen Taylan, ilk 11'in en az kazanan oyuncusu konumunda. Sarı-kırmızılı yetkililer, devre arasında 25 yaşındaki oyuncunun ücretine zam yapma kararı aldı. Taylan Antalyalı'nın yükselen performansına Avrupalı scoutlar da kayıtsız kalmadı. Sezon başındanberi Marcao'yu takip eden İtalyan kulüpleri,Galatasaray'ın maçlarında izleyipbeğendikleri Taylan'ı transfer listesinealmaya başladı. Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran, Sassuolo'nun yanı sıra Bologna veCagliari'nin Taylan'ı scoutlarına izlettirdiği ve olumlu rapor aldığı öğrenildi. İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyen G.Saray'ın, ocak ayında kapısınınsürpriz şekilde Taylan için çalınabileceğiöğrenildi. Ancak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve ücretindeiyileştirme planlıyor.