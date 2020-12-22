‘İ’Taylan işi!

Bu sezon G.Saray'ın en formda oyuncusu Taylan Antalyalı'yı yönetim ödüllendirmeye hazırlanıyor.ilk 11'in en az kazanan oyuncusu konumunda. Sarı-kırmızılı yetkililer, devre arasında 25 yaşındaki oyuncunun ücretine zam yapma kararı aldı. Taylan Antalyalı'nın yükselen performansına Avrupalı scoutlar da kayıtsız kalmadı.Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran,Taylan'ı scoutlarına izlettirdiği ve olumlu rapor aldığı öğrenildi. İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyenAncak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve