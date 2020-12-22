Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erol Bulut kaybetse de devam edecek

kaybetse de devam edecek

taraftarı, ' maçı kaybedilirse gider mi?' diye tartışıyor. İşte cevabı: Kaybetse de devam edecek. Teknik kadroda radikal değişimin takımı olumsuz etkileyeceğini düşünen Başkan , bu noktada acele bir karar verip hata yapmak istemiyor.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 22.12.2020 ABONE OL
Erol Bulut kaybetse de devam edecek

Fenerbahçe'de gündem, Gaziantep mağlubiyeti sonrası Erol Bulut'un durumuna kilitlendi. Camiada, "Başakşehir maçında puan kaybı olursa Bulut gidecek" söylentileri ayyuka çıksa da işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı. Yönetim, teknik adam hatalarının yanı sıra yaşanan sakatlıkların olumsuz tabloda büyük etken olduğunu düşünüyor.

EKSTRA BİR DURUM OLMAZSA!
Başakşehir maçının ardından BAY geçecek olan sarılacivertlilerde, sakatların dönüşüyle yükseliş dönemine girilmesi bekleniyor. Bu süreçte teknik kadroda radikal bir değişimin takımı olumsuz etkileyeceğini hesaplayan Ali Koç ve kurmayları, acele karar verip hata yapmak istemiyor. Bu nedenle Başakşehir maçında çok ekstra bir durum yaşanmadıkça, Erol Bulut'un görevden alınması kararının gelmesi beklenmiyor.

SİSTEM DEĞİŞİYOR 4-4-2 DİAMOND
Gaziantep maçının ikinci yarısında oynanan futbol, teknik heyete yeni bir bakış açısı kazandırdı. İkinci yarıda Thiam ile Cisse'nin ileride ikili olduğu "4-4-2 diamond" (elmas) sistemiyle oynayan sarı-lacivertliler, ilk yarıya oranla hayli etkili bir görüntü çizdi. Bulut ve kurmayları, bu sistem üzerinde çalışma yapacak. 1-2-1 şeklinde dizilecek orta alanda tek ön libero Gustavo olacak. Maça yetişirse Sosa ile Ozan ikilisi Gustavo'nun önünde oynayacak. 10 numarada Mert Hakan'ın görev alması bekleniyor.

SOSA İDMANA ÇIKMADI!
Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Perotti, Valencia, Samatta ve Lemos sahada özel program dahilinde çalışırken, kasığında ağrı olduğu açıklanan Sosa antrenmana çıkmadı. Arjantinli, Gaziantep maçı öncesi ısınırken, isteksiz tavırlarıyla dikkat çekmiş ve oyuna alınmamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABER: Corona mutasyon haberleriyle tüm dünya alarmda! Ölümcül yeni corona virüs mutasyonu ile ilgili detaylar netlik kazanıyor
Son Dakika Haberi: 800 yıl sonra bugün ilk kez yaşanıyor! 21 Aralık En Uzun Gece 2020 Kışı ve Çifte Gezegen kavuşumu saat kaçta başlayacak?
BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! Haftanın BİM 22-23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda dev indirim fırsatları...
Yeni mutasyon Türkiye'de var mı? Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Hasöksüz'den SON DAKİKA açıklaması geldi
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası BURADA!
SON DAKİKA - Aldatıldığını düşünen adamın intikamı şoke etti! Çırılçıplak soyup...
Son dakika: Astrolog Zeynep Turan yorumladı! 21 Aralık’ta Jüpiter-Satürn kavuşumu bizi nasıl etkileyecek? 2021'de burçları neler bekliyor?
Son dakika haberi: Murat Dalkılıç’tan sürpriz hamle geldi! Eski aşkı Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile paylaşımlarına daha fazla dayanamadı!
SON DAKİKA: Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 Yaş Üstü ve 20 Yaş Altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?
MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 2020 2021 Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ve tablet dağıtımı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Erol Bulut kaybetse de devam edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA