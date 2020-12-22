Erol Bulut kaybetse de devam edecek

Fenerbahçe'de gündem, Gaziantep mağlubiyeti sonrası Erol Bulut'un durumuna kilitlendi. Camiada, "Başakşehir maçında puan kaybı olursa Bulut gidecek" söylentileri ayyuka çıksa da işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı. Yönetim, teknik adam hatalarının yanı sıra yaşanan sakatlıkların olumsuz tabloda büyük etken olduğunu düşünüyor.



EKSTRA BİR DURUM OLMAZSA!

Başakşehir maçının ardından BAY geçecek olan sarılacivertlilerde, sakatların dönüşüyle yükseliş dönemine girilmesi bekleniyor. Bu süreçte teknik kadroda radikal bir değişimin takımı olumsuz etkileyeceğini hesaplayan Ali Koç ve kurmayları, acele karar verip hata yapmak istemiyor. Bu nedenle Başakşehir maçında çok ekstra bir durum yaşanmadıkça, Erol Bulut'un görevden alınması kararının gelmesi beklenmiyor.



SİSTEM DEĞİŞİYOR 4-4-2 DİAMOND

Gaziantep maçının ikinci yarısında oynanan futbol, teknik heyete yeni bir bakış açısı kazandırdı. İkinci yarıda Thiam ile Cisse'nin ileride ikili olduğu "4-4-2 diamond" (elmas) sistemiyle oynayan sarı-lacivertliler, ilk yarıya oranla hayli etkili bir görüntü çizdi. Bulut ve kurmayları, bu sistem üzerinde çalışma yapacak. 1-2-1 şeklinde dizilecek orta alanda tek ön libero Gustavo olacak. Maça yetişirse Sosa ile Ozan ikilisi Gustavo'nun önünde oynayacak. 10 numarada Mert Hakan'ın görev alması bekleniyor.



SOSA İDMANA ÇIKMADI!

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Perotti, Valencia, Samatta ve Lemos sahada özel program dahilinde çalışırken, kasığında ağrı olduğu açıklanan Sosa antrenmana çıkmadı. Arjantinli, Gaziantep maçı öncesi ısınırken, isteksiz tavırlarıyla dikkat çekmiş ve oyuna alınmamıştı.