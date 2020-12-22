Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, bir futbolcu koronavirüse yakalandı. Fenerbahçe Kulübü yapmış olduğu son dakika açıklamasında, "Bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Bilgilendirme

M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir.

İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."

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