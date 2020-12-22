Son dakika: Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor.
Abdullah Avcı yönetiminde yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Hatayspor engelini de aşıp zirveyle puan farkını indirmek istiyor.
Mücadele öncesinde ev sahibi Hatayspor'un 21, konuk Trabzonspor'un ise 17 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny