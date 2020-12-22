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Son dakika: 'un maçı 11'i belli oldu!

'in 14. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. yönetiminde yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Hatayspor engelini de aşıp zirveyle puan farkını indirmek istiyor. Mücadele öncesinde ev sahibi Hatayspor'un 21, konuk Trabzonspor'un ise 17 puanı bulunuyor. Zorlu karşılaşmanın canlı skor takibinin haberimizden yapabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 15:00 Son Güncelleme: 22.12.2020 15:05 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor.

Abdullah Avcı yönetiminde yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Hatayspor engelini de aşıp zirveyle puan farkını indirmek istiyor.

Mücadele öncesinde ev sahibi Hatayspor'un 21, konuk Trabzonspor'un ise 17 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

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Son dakika: Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i belli oldu!
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