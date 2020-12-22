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'dan için başsağlığı

ekiplerinden , vefat eden eski başkanları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:38 ABONE OL
Trabzonspor'dan Özkan Sümer için başsağlığı

Trabzonspor, kulübün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer'i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

Cenaze detaylarının belli olduğunda paylaşılacağı da kaydedildi.

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Trabzonspor'dan Özkan Sümer için başsağlığı
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