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Türk futbolu ve 'un efsanesi 'e veda

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'un eski futbolcu, ve kulüp başkanlarından , uğurlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 14:36 Son Güncelleme: 22.12.2020 15:20 ABONE OL
Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'e veda

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'un eski futbolcu, ve kulüp başkanlarından , uğurlandı.

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'e veda

Türk futbolu ve 'un efsane ismi için Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii'nde saat 14.00'te kılınan cenaze namazına Özkan Sümer'in ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Faruk Nafız Özak, Trabzon İl Emniyet Müdürü , Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'e veda

Pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, 'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Maçka'da aile kabristanlığında toprağa verildi.

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'e veda

TRABZONSPOR'UN ESKİ BAŞKANLARINDAN ÖZKAN SÜMER KİMDİR?
, 20 Kasım 1940 tarihinde Trabzon'da doğmuştu. Bordo mavili camiada daha önce hem teknik direktörlük hem de başkanlık yapan Sümer, bir dönem 'ın da teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'e veda

'in çalıştırdığı takımlar arasında Konyaspor, , , Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor gibi takımlar da var.

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'e veda

camiasının efsane isimlerinden 'in bir süredir Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi görüyordu.

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'e veda

Öte yandan TFF, 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak bütün maçlardan önce için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

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Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'e veda
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