Adanaspor-Menemenspor maçında kural hatası!

TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme maçında Adanaspor, evinde Menemenspor ile karşılaştı.

Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Menemenspor yaptığı kural hatasıyla maça damga vurdu.

Menemenspor, ilk 11'de Selmani, Domgjoni, Tidjani Anaane, Adamu Alhassan ve Kamara isimlerinden oluşan 5 yabancı futbolcuya yer verdi. 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine oyuna Akanbi Rasheed dahil oldu ve Menemenspor sahada 6 yabancı ile oynadı. İzmir temsilcisi, 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

Maçın ardından konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Futbolcu kardeşlerim iyi oynadılar. 3-2 kazandılar ama biz 6 yabancı futbolcu oynatarak hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimden özür diliyorum. Hükmen mağlup olacağız" ifadelerini kullandı.

TFF TALİMATI

Kulüpler, 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Tüm hakkını kullanan kulüpler için bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan sadece 6'sı 18 kişilik müsabaka listesine alınabilecek. Bu futbolculardan sadece 5'i müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek.