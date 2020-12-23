Ahmet Çakar yazdı! "Diagne bu takımın golcüsü olamaz"

Terimsiz ilk gece Galatasaray için problemsiz geçti. Özellikle ilk yarının büyük bir kısmı Galatasaray mükemmeldi. Belki de bu sezonun en iyi Galatasaray'ı diyebiliriz. Goller art arda geldi. Önce Emre, ardından da Arda Turan. Bu dakikaya kadar herhalde Göztepe çok şaşırmıştır.