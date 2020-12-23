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yazdı! "Diagne bu takımın golcüsü olamaz"

, 'in 14. haftasında sahasında 'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın golleri Emre Kılınç, Arda ve Feghouli'den geldi. Mücadeleyi değerlendiren Sabah yazarı , sarı-kırmızılı takımın golcüsü Diagne ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 01:03 Son Güncelleme: 23.12.2020 03:22 ABONE OL
Ahmet Çakar yazdı! Diagne bu takımın golcüsü olamaz

- maçını usta yorumcu değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Sabah Gazetesi'ndeki o yazısı...

Ahmet Çakar yazdı! Diagne bu takımın golcüsü olamaz

Terimsiz ilk gece için problemsiz geçti. Özellikle ilk yarının büyük bir kısmı Galatasaray mükemmeldi. Belki de bu sezonun en iyi Galatasaray'ı diyebiliriz. Goller art arda geldi. Önce Emre, ardından da Arda Turan. Bu dakikaya kadar herhalde çok şaşırmıştır.

Ahmet Çakar yazdı! Diagne bu takımın golcüsü olamaz

Kafayı kaldıramadılar adeta. Ama çok kritik dakikada gol yedi. 2-0 öndesiniz, mükemmel oynuyorsunuz
ama ikinci golden hemen sonra ilk defa gelen 'den gol yiyorsunuz. Nitekim bu golden sonra Göztepe oyunu dengeledi.

Ahmet Çakar yazdı! Diagne bu takımın golcüsü olamaz

Daha çok pas yapıp 'ın üzerine gelmeye başladı. İkinci yarı Galatasaray için her şey çok kötü başladı. sağdan geldi, soldan geldi, müthiş bir baskı kurdu, 'beraberlik golü geliyor mu' diye düşünürken sahneye Taylan Antalyalı'nın müthiş pası ve Feghouli'nin golü çıktı.

Ahmet Çakar yazdı! Diagne bu takımın golcüsü olamaz

Nasıl 'nin 2-0'dan sonra attığı gol, konuk ekibi oyuna bağladıysa Feghouli'nin attığı bu üçüncü gol de maçı bitirdi. Dün gecenin güzel tablosu Taylan Antalyalı'nın bu takıma artık iyice yerleştiği. İyi oynuyor, kendine güveni var.

Ahmet Çakar yazdı! Diagne bu takımın golcüsü olamaz

Arda da toparlamış. O da iyi oynadı. Diagne yine eski Diagne. Fazla top alamıyor ama yapması gereken basit golleri yapamayıp daha önceki maçlarda da gördüğümüz gibi zor pozisyonları gol yapabiliyor.

Ahmet Çakar yazdı! Diagne bu takımın golcüsü olamaz

Ama her şeye rağmen Diagne şampiyonluğa oynayan 'ın direkt golcüsü olamaz. Luyindama da öyle. Kornerlerde etkili, fiziği güçlü ama el bombası gibi ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor.

Ahmet Çakar yazdı! Diagne bu takımın golcüsü olamaz

Sonuçta 'ın kazanması gerekiyordu, kazandı. Hakem açısından tertemiz maç, Mete Kalkavan da kusursuzdu.

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Ahmet Çakar yazdı! "Diagne bu takımın golcüsü olamaz"
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