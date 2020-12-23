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'de Trippier şoku! 10 maç men

ekiplerinden forması giyen Trippier, 10 maç men cezası aldı. Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle takımını 10 maç yalnız bırakacak.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 17:33 ABONE OL
Atletico Madrid'de Trippier şoku! 10 maç men

İspanya'nın Atletico Madrid takımında oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 hafta men edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki milli oyuncu hakkında mayıs ayında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Trippier'e, 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası verildi.

Açıklamada, men cezasının bugünden itibaren başlayacağı ve FIFA'ya yapılan başvuru sonucu kararın dünya çapında geçerli olacağı belirtildi.

Trippier, daha önce yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." ifadelerini kullanmıştı.

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Atletico Madrid'de Trippier şoku! 10 maç men
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