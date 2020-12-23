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Teknik Direktörü şampiyonluk reçetesini belirledi

Son dakika haberleri... 'de istikrarsız bir başlangıç yapan ancak çıktığı son 8 maçta + galibiyet alarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta , şampiyonluk reçetesini belirledi. Yalçın, teknik heyetle yaptığı toplantıda özellikle ikinci yarıda zor maçların olduğu 2 aya dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 10:05 Son Güncelleme: 23.12.2020 10:20 ABONE OL
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluk reçetesini belirledi

'in ilk haftalarındaki olumsuz görüntüsünün aksine son dönemde iyi bir çıkış yakalayan 'ta , daha yeni ayağa kalktıklarını belirterek yapılacak çok işlerinin olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluk reçetesini belirledi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri karşılaşmadan sonra hem yardımcılarıyla hem de bazı yöneticilerle durum değerlendirmesi yapan Yalçın'ın, özellikle ocak ve şubat ayında oynanacak maçların altını çizdiği belirlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluk reçetesini belirledi

Milliyet'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı hocanın, "Puan kaybetmememiz gereken bazı müsabakalarda aldığımız kötü sonuçlar yüzünden hala istediğimiz puanda değiliz. Bizim arzu ettiğimiz hedefe ulaşmamız için Erzurumspor ile başlayan yeni bir galibiyet serisine daha ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluk reçetesini belirledi

'ın teknik patronu, 'de artık 3-4 günde bir maç oynama döneminin geldiğinin de altını çizdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluk reçetesini belirledi

"OCAK VE ŞUBATTA ÇOK ZOR MAÇLAR VAR"
Kadrodaki tüm oyuncuları hazır duruma getirmeye çalıştığını aktaran 'ın, "Ocak ve şubat aylarında çok zor maçlar var. Sadece bizim değil yarıştaki tüm rakiplerimizin zor maçları olacak. Lig sonunda ocak ve şubat aylarındaki maçlardan en az kayıpla çıkan takımlardan biri şampiyon olacak." ifadesini kullandığı belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluk reçetesini belirledi

48 yaşındaki teknik adamın, "Bu zorlu süreçten en az kayıpla geçmek istiyorsak, kadrodaki hazır oyuncu sayısını daha da arttırmamız gerekiyor. O nedenle son iki maçta aynı isimleri oynatmak yerine farklı oyunculara şans verdik. Maça sonradan giren oyuncularla, ilk 11'de başlayan isimlerin aynı fizik kondisyon değerlerine sahip olması lazım. Hedeflerimize ulaşmak için herkesten maksimum verim almak zorundayız" dediği vurgulandı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluk reçetesini belirledi
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