Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluk reçetesini belirledi

"OCAK VE ŞUBATTA ÇOK ZOR MAÇLAR VAR"

Kadrodaki tüm oyuncuları hazır duruma getirmeye çalıştığını aktaran Sergen Yalçın'ın, "Ocak ve şubat aylarında çok zor maçlar var. Sadece bizim değil yarıştaki tüm rakiplerimizin zor maçları olacak. Lig sonunda ocak ve şubat aylarındaki maçlardan en az kayıpla çıkan takımlardan biri şampiyon olacak." ifadesini kullandığı belirtildi.