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Beşiktaşlı Aboubakar'a 'dan talip çıktı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Geçirdiği sakatlıklar sonrası kafalarda soru işareti ile transfer edilen Aboubakar, siyah beyazlı takımda gösterdiği performansla bu soru işaretlerini kafalardan sildi. Aboubakar'a geçtiğimiz günlerde 'dan bir talip çıkarken, Senegalli'yi kadrosuna katmak isteyen son takım ise 'dan. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 11:29 ABONE OL
Beşiktaşlı Aboubakar'a Almanya'dan talip çıktı!

Portekiz ekibi Porto'dan sezon başında takıma kazandırılan Vincent Aboubakar, tutuk başladığı Beşiktaş'taki ikinci macerasında son haftalarda farkını fazlasıyla hissettiriyor.

Beşiktaşlı Aboubakar'a Almanya'dan talip çıktı!

Son 5 karşılaşmada attığı 7 golle flaş bir çıkışa imza atan 28 yaşındaki futbolcu, sezon genelinde ise 8 sayıya ulaşarak krallık yarışında zirvede bulunuyor.

Beşiktaşlı Aboubakar'a Almanya'dan talip çıktı!

Yıldız futbolcunun takımla kısa süre içerisinde yakaladığı uyum ve başarı, ara döneminin başlamasına sayılı günler kala Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti...

Beşiktaşlı Aboubakar'a Almanya'dan talip çıktı!

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un, Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Vincent Aboubakar için şimdiden girişimlerde bulunduğu bildirildi.

Beşiktaşlı Aboubakar'a Almanya'dan talip çıktı!

Kara Kartal'la 1+1 yıllık kontratı bulunan Aboubakar'la yola devam etme planı yapan yönetimin ise satış konusuna sıcak bakmadığı belirtildi.

Beşiktaşlı Aboubakar'a Almanya'dan talip çıktı!

TAKIMDA ÇOK MUTLU
Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre düzenli olarak görev yapamayan Vincent Aboubakar, Beşiktaş'la beraber tekrar futbola tutunması sebebiyle mutlu.

Beşiktaşlı Aboubakar'a Almanya'dan talip çıktı!

Fanatik'in haberine göre takımda Fransızca konuşan birçok isim olması sebebiyle takıma da kısa sürede uyum sağlayan Aboubakar, özellikle Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'le oldukça yakın bir görüntü sergiliyor.

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Beşiktaşlı Aboubakar'a Almanya'dan talip çıktı!
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