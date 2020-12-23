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Beşiktaşlı yıldız 'den kafa karıştıran paylaşım!

Son dakika haberleri... beyazlı takımda kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen 'ün ismi ve gibi takımlarla da anılıyor. Siyah beyazlı takım ile hala sözleşme yenilemeyen Toköz'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 09:40 Son Güncelleme: 23.12.2020 09:42 ABONE OL
Beşiktaşlı yıldız Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran paylaşım!

'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'ün geleceği henüz netlik kazanmadı.

Beşiktaşlı yıldız Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran paylaşım!

-beyazlı takımla mukavelesini yenilemek için birkaç görüşme gerçekleştiren genç oyuncu, nihai kararını vermedi.

Beşiktaşlı yıldız Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran paylaşım!

Adı son dönemlerde ile de anılan Dorukhan, hesabı üzerinden kafa karıştıran bir hamle yaptı.

Beşiktaşlı yıldız Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran paylaşım!

Hürriyet'te yer alan habere göre 'ın ile oynadığı derbi mücadelesi öncesi "+3 haftaya da inşallah" paylaşımı yapan yıldız oyuncu, bu gönderisini sildi.

Beşiktaşlı yıldız Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran paylaşım!

Konuyla ilgili haberler çıkması üzerinde Dorukhan, daha sonra bu gönderiyi arşivden çıkartarak yeniden hesabına yükledi.

Beşiktaşlı yıldız Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran paylaşım!

'ün bu hamlesi, taraftarların da şaşırmasına neden oldu.

Beşiktaşlı yıldız Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran paylaşım!

24 yaşındaki futbolcu bu sezon formasıyla toplam 14 karşılaşmada görev aldı ve 1 asist yaptı.

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Beşiktaşlı yıldız Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran paylaşım!
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