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attı 3 puanı kaptı

Ligi'nin 17. haftasında , 'ye konuk oldu. Lille deplasmanda kazanırken, galibiyet golünü attı. Milli yıldıza asist yapan ise oldu. Bu sonucun ardından 36 puana yükselen Lille zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi ise 27 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 01:06 Son Güncelleme: 24.12.2020 01:21 ABONE OL
Burak Yılmaz attı Lille 3 puanı kaptı

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, Lille'i sırtlamaya devam ediyor.

Ligin 17. haftasında Montpellier'yle deplasmanda karşı karşıya gelen Lille, sonradan oyuna dahil olan Burak-Yusuf ikilisi ile 3 puana uzandı.

75. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcular, 86. dakikada Lille'i galibiyeti getiren gole imza koydu. Yusuf'un asistinde sahneye çıkan Burak Yılmaz skoru 3-2'te getirdi ve sonucu tahin etti.

Lille'in diğer golleri 23. dakikada Weah ve 68. dakikada Ikone'den geldi. Ev sahibinin sayılarını ise 57'de Laborde ve 70'te Delort kaydetti.

3-2 galibiyetle Lille 36 puana çıktı. Montpellier ise 27 puanda kaldı.

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Burak Yılmaz attı Lille 3 puanı kaptı
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