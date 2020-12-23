Burak Yılmaz attı Lille 3 puanı kaptı

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, Lille'i sırtlamaya devam ediyor.

Ligin 17. haftasında Montpellier'yle deplasmanda karşı karşıya gelen Lille, sonradan oyuna dahil olan Burak-Yusuf ikilisi ile 3 puana uzandı.

75. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcular, 86. dakikada Lille'i galibiyeti getiren gole imza koydu. Yusuf'un asistinde sahneye çıkan Burak Yılmaz skoru 3-2'te getirdi ve sonucu tahin etti.

Lille'in diğer golleri 23. dakikada Weah ve 68. dakikada Ikone'den geldi. Ev sahibinin sayılarını ise 57'de Laborde ve 70'te Delort kaydetti.

3-2 galibiyetle Lille 36 puana çıktı. Montpellier ise 27 puanda kaldı.