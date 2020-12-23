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'in 14. haftasında , sahasında FK'yı konuk ediyor. Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele öncesinde Gaziantep FK 21, Kasımpaşa ise 18 puanda bulunuyor. Maçın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 19:01 Son Güncelleme: 23.12.2020 19:02 ABONE OL
CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep FK

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Saat 19.00'da başlayan mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor. Koray Gençerler'in düdük çaldığı müsabaka Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor.

Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK'nın 21, Kasımpaşa'nın ise 18 puanı var.

İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Varga, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic.

Gaziantep FK: Günay, Tosça, Kana - Biyik, Djilobodji, Oğuz, Mirallas, Jefferson, Maxim, Güray, Kenan, Dicko.

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CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep FK
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