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'tan Başakşehir maçı yorumu!

, 'in 14. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan sarı-lacivertli takımın deneyimli teknik adamı , çok fazla eksikleri olmasına rağmen kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 18:41 Son Güncelleme: 23.12.2020 18:46 ABONE OL
Erol Bulut'tan Başakşehir maçı yorumu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un değerlendirmeleri...

"Başakşehir'de 3 yılım geçti. Güzel başarılara imza attım. Bu durumda bizim de katkımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe için çalışıyoruz.

Hedefimiz galip gelmek. Kolay bir maç olmayacak. Güçlü bir rakip var karşımızda. Ne kadar eksiğimiz olsa da galibiyet için oynayacağız. Hedeflediğimiz 3 puanı alıp yolumuza güzel bir şekilde devam edeceğiz.

Pandemi var, sakatlıklar var. Sosa, Gökhan Gönül sakat. Onlar tam hazır değiller. Pandemiden ötürü Ozan aramızda yok. Valencia, Perotti, Lemos, Pelkas takımın yarısı yok. Şükürler olsun elimizdeki futbolcularla mücadelemizi vereceğiz ve inşallah 3 puan alacağız."

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Erol Bulut'tan Başakşehir maçı yorumu!
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