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Everton 0-2 | MAÇ SONUCU

'nda Everton'ı 2-0 yenen , yarı finale yükseldi. Kırmızı Şeytanlar'a turu getşren golleri 88'de ve 90+6'da kaydetti. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 01:59 Son Güncelleme: 24.12.2020 01:59 ABONE OL
Everton 0-2 Manchester United | MAÇ SONUCU

İngiltere Lig Kupası'nda Everton'ı 2-0 yenen Manchester United, yarı finale yükseldi.

Everton, Goodison Park Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Manchester United'ı konuk etti.

Manchester United, ilk yarısı golsüz geçen karşılaşmadan 88. dakikada Edinson Cavani ve 90+6. dakikada Anthony Martial'ın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, karşılaşmaya yedek başlarken 89. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin yerine oyuna girdi.

Manchester United, bu sonuçla Brentford, Manchester City ve Tottenham'dan sonra kupada yarı finale çıkan son takım oldu.

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Everton 0-2 Manchester United | MAÇ SONUCU
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