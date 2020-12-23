Falcao kendini aştı

Galatasaray'da sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle tedavisi devam eden Radamel Falcao, Göztepe karşılaşmasında da takımdaki yerini alamadı.

Sakatlığı bir türlü geçmeyen Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takımda 29 maça çıkarken dün akşamla birlikte kaçırdığı müsabaka sayısı 30'a yükseldi. Galatasaray formasıyla bu sezon 1 Avrupa olmak üzere toplam 7 maça çıkan 34 yaşındaki Falcao, toplamda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



TAYLAN FİRESİZ

Galatasaray'da bu sezon tüm lig maçlarına 11'de çıkan tek isim Taylan Antalyalı oldu. Cezalı Marcao ilk kez fire verirken Taylan yine ön liberoda görev yaptı. Lig ve Avrupa'da müsabaka kaçırmayan Taylan 2.2 milyon TL garanti ücretiyle as takımın en az kazanan oyuncusu konumunda.



SELÇUK İNAN'IN KATKISI BÜYÜK

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan'a övgüler yağdırdı. 25 yaşındaki orta saha, "Selçuk İnan ile çalışmak benim için büyük bir şans. 1 sene oynama şansı da yakaladım. Dilerdim ki daha fazla beraber oynayalım. Gelişimimde inanılmaz katkısı var. Onu andıran bir pas oldu. O da tebrik etti. Umarım gelişimimi devam ettireceğim" ifadelerini kullandı. Öte yandan bu sezon ligdeki ilk asistini yapan Taylan, Göztepe maçında sahanın en fazla topla buluşan (91) oyuncusu oldu.