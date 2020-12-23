Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de goller savunmadan geldi

'de goller savunmadan geldi

’nin ’i mağlup ettiği müsabakada sarı-lacivertlilerin 2 golü savunma oyuncularından geldi. 'de ve Tisserand attıkları gollerle galibiyette başrol oynadı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 21:18 Son Güncelleme: 23.12.2020 21:21 ABONE OL
Fenerbahçe'de goller savunmadan geldi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ederken sarı-lacivertlilerin attığı 2 gol savunma oyuncularından geldi.

Fenerbahçe'de ilk golü 45+2. dakikada Caner'in ortasında ceza sahası içinde Nazım Sangare kaydederken, maçın 60. dakikasında ise kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Tisserand yaptığı düzgün vuruşla takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

84. dakikada Caner'in pasında Gustavo topu ağlarla buluştururken, 89. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Mert Hakan Yandaş skoru belirleyen golü kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Deprem uzmanından son dakika uyarısı! Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: "Yer kabuğunun dayanacak gücü kalmadı..."
Son dakika haberi: TÜİK 2021 asgari ücret zammı için önerisini sundu! Ocak zammının ardından asgari ücret ne kadar olacak?
2020 KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? 70 puan altında atanan kadrolar…
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA kararı! Karne ve not sisteminde önemli değişiklik, yeni kriterler...
Son dakika haberi: Corona mutasyon haberleriyle dünya alarmda! Ölümcül yeni corona virüs mutasyonu için detaylar netleşiyor
Son dakika! Minik bebeğin katledilmesinde kahreden detay
Son dakika haberi: 83 milyona indirim ve hibe müjdesi! Başkan Erdoğan imzaladı...
Son dakika: Uğur Şahin'den başa dönme açıklaması
Son dakika haberi: Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok! Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak?
Son dakika haberleri: En yakın arkadaşı annesiyle kaçtı! 20 yaşındaki genç isyan etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de goller savunmadan geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA